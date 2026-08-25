Du coton togolais aux marchés américains : le pari de la PIA se concrétise

Togo Apparels Source (TAS), filiale du groupe indien Tas Textiles India, a réalisé le 24 août sa première expédition de vêtements à destination des États-Unis, indiquent des sources officielles à Lomé.

Implantée sur la plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA), l'usine fabrique principalement des t-shirts à partir de coton togolais. Un choix qui s'inscrit dans l'objectif recherché par le Togo depuis plusieurs années : favoriser la transformation locale de sa production cotonnière, plutôt que de continuer à exporter la matière première brute.

Aucun détail n'a pour l'heure été communiqué sur le volume ou la valeur de ce premier chargement.

Cette première expédition marque néanmoins une étape symbolique pour l'industrie textile togolaise, qui mise sur le PIA pour se positionner sur les marchés internationaux et créer davantage de valeur ajoutée localement à partir des filières agricoles nationales.