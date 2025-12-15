Dynamique dans le secteur du BTP

Le gouvernement affiche de nouvelles ambitions pour le secteur du BPT, considéré comme un pilier stratégique du développement.

Lundi, le ministre délégué auprès du ministre de l’Aménagement du territoire, chargé des Travaux publics et des Infrastructures, Sani Yaya, a réaffirmé la volonté des autorités de renforcer durablement les entreprises du secteur.

« Le BTP est un secteur hautement stratégique pour l’économie. La bonne santé de votre secteur est une grande priorité pour les autorités», a déclaré le ministre, soulignant l’objectif d’accompagner l’émergence de véritables champions nationaux tout en renforçant les capacités des PME et des TPME.

Pour atteindre cet objectif, l’exécutif entend structurer davantage le secteur, le professionnaliser et l’assainir, en mettant l’accent sur la transparence, la qualité et l’innovation. Le renforcement des capacités opérationnelles des entreprises locales, l’amélioration de leur compétitivité et la création d’un environnement des affaires plus sain figurent parmi les priorités affichées.

Le gouvernement prévoit également de revoir les règles du jeu en matière de sous-traitance et d’accès aux marchés publics, afin de garantir une concurrence loyale et une meilleure collaboration entre les acteurs. L’ambition à terme est de permettre aux entreprises nationales de monter en puissance et de mieux s’adapter aux défis climatiques et technologiques.

Ces annonces ont été faites à l’ouverture d’une rencontre d’échanges entre les acteurs du BTP, organisée par le Groupement national des entreprises de BTP du Togo (GNE-BTP). Les discussions visent à identifier sans tabou les difficultés du secteur et à formuler des recommandations concrètes pour bâtir un BTP plus performant.

Parmi les défis évoqués figure la fragilité des bureaux d’études et de contrôle, souvent confrontés à des contraintes financières qui limitent le recrutement de personnel qualifié permanent. Cette situation entraîne un recours fréquent à des experts temporaires, avec des conséquences sur la continuité et la qualité des projets.

Les entreprises de BTP, notamment les PME et TPME, font également face à un accès limité au financement bancaire, à des faiblesses organisationnelles et à des difficultés de paiement, en particulier de la part du Trésor public. Autant d’obstacles qui freinent l’exécution des contrats et la croissance du secteur.