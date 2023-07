Ecuries d’Augias

Le Groupement national des entreprises du BTP (GNEBTP), qui regroupe des centaines d’entreprises du secteur, veut nettoyer les écuries d’Augias.

De nombreuses sociétés ne tiennent pas les délais, d’autres livrent des ouvrages de médiocre qualité. C’est particulièrement vrai pour les commandes publiques.

‘Ce que les maîtres d’ouvrage nous reprochent le plus c’est le non-respect des délais d’exécution. Loin de nous toute idée de nous défendre, nous avons accepté aujourd’hui de faire notre autocritique (…) On ne veut plus réaliser des chantiers qui durent des mois voire des années alors qu’ils sont censés finir en deux ou trois mois seulement’, a déclaré mardi Cyrille Yawo Agbessi Tsogbe, le président du GNEBTP.

La première exigence est que les entreprises participant aux appels d’offres disposent de toute l’expertise requise, ce qui n’est pas forcément le cas.

Yawo Agbessi Tsogbe veut assainir la profession et ne garder que les meilleurs.