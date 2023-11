Energie verte : l'Allemagne s'engage

Dans son discours d’ouverture à l’occasion du sommet ‘G20 Compact with Africa, lundi à Berlin, le Chancelier allemand, Olaf Scholz, a souligné les progrès réalisés par l’Afrique au cours de ces dernières années et la nécessité d’accroître et de renforcer les investissements privés pour maintenir le rythme de croissance, créer des emplois et accélérer la transformation du continent africain.

L'Allemagne va investir 4 milliards d'euros dans des projets d'énergie verte en Afrique jusqu'en 2030,

Le président des Comores, Assoumani Azali, et président de l’Union Africaine, a évoqué les défis à relever par le continent africain, notamment la mobilisation des ressources pour le financement des économies africaines, la lutte contre les chocs exogènes et une place plus importante dans la gouvernance mondiale.

Le sommet a réuni des représentants allemands et africains de haut niveau issus des milieux économique et politique, en vue d'échanger sur l'approfondissement des relations économiques et d’examiner la concrétisation de projets communs.

Le président Faure Gnassingbé était présent dans la capitale allemande.

Le 'Compact avec l'Afrique du G20" vise à susciter des investissements sur le continent le plus pauvre mais en croissance rapide en coordonnant les agendas de développement des pays réformistes et en identifiant des opportunités commerciales.