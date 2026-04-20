Entre performance et flexibilité

Le Port autonome de Lomé (PAL) affiche un taux d'occupation de ses quais de 70%. un équilibre jugé optimal.

Dans un secteur maritime ouest-africain de plus en plus concurrentiel, maintenir un tel niveau d'utilisation témoigne à la fois de l'attractivité de la plateforme et de la qualité de ses services.

L’objectif est de stabiliser ce taux entre 60 et 75% dans les prochaines années, une fourchette qui maximise l'utilisation des infrastructures tout en préservant la flexibilité nécessaire pour absorber les imprévus : retards de navires, conditions météorologiques ou pics d'activité saisonniers.

Pour aller plus loin, plusieurs leviers sont identifiés : réduction de la durée des escales, amélioration de l'efficacité des opérations de manutention, meilleure planification des arrivées et renforcement de la coordination entre les acteurs portuaires.

Des améliorations qui visent à consolider la position de Lomé comme hub logistique de référence en Afrique de l'Ouest et renforcer sa compétitivité face aux ports concurrents de la sous-région.