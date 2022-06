Entrée libre

La Banque mondiale organise des ‘Journées Portes Ouvertes’ les 23 et 24 juin.

‘Cet événement vise à célébrer les fruits du partenariat entre le Togo et le Groupe de la Banque mondiale et à donner plus de visibilité aux opérations en cours de mise en œuvre’, explique l’institution.

Le public pourra s’informer sur les projets et programmes financés par la BM et la Société Financière Internationale (IFC).

L’évènement est placé sous le Haut Patronage du Premier Ministre, en collaboration avec le ministère de la Planification du développement et de la Coopération,

Infos pratiques

Bureau de la Banque mondiale : Cité OUA, Boulevard Gnassingbe Eyadéma, à proximité de la Primature

Jeudi 23 juin 2022, de 14h à 17h30

Vendredi 24 juin 2022, de 8h30 à 17 heures