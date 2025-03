Entrepreneuriat féminin : relever les défis

L’entrepreneuriat féminin est une force économique majeure en Afrique, et le Togo se distingue par la performance de ses entreprises dirigées par des femmes.

C’est ce qu’a souligné vendredi Rose Kayi Mivedor, ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale, à l’occasion du lancement de la nouvelle version du programme Ellever par Ecobank.

Selon une étude de la Banque mondiale intitulée Les bénéfices de la parité : libérer le potentiel de l’entrepreneuriat féminin en Afrique, le Togo est le seul pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) où les micro-entreprises dirigées par des femmes génèrent plus de bénéfices que celles dirigées par des hommes.

Cependant, malgré ce succès, les femmes entrepreneures restent confrontées à des défis majeurs :

Accès limité au financement,

Manque d’accompagnement structuré,

Soutien institutionnel insuffisant.

Ces obstacles restreignent leur capacité à développer pleinement leur potentiel économique et à faire croître leurs entreprises.

Ellever : un programme pour autonomiser les femmes entrepreneures

Pour répondre à ces défis, Ecobank a lancé une nouvelle version d’Ellever, un programme spécifiquement conçu pour soutenir les femmes entrepreneures togolaises.

Selon la ministre, cette initiative représente un levier stratégique pour le gouvernement, qui souhaite construire un écosystème plus favorable aux femmes leaders.

Ellever cible les entreprises remplissant au moins l’un des critères suivants :

Être détenues à 50 % par des femmes ou avoir été fondées par elles,

Avoir plus de 20 % de femmes représentées au conseil d’administration,

Employer entre 30 et 50 % de femmes,

Être spécialisées dans la production de biens destinés aux femmes.

Dans ses précédentes versions, Ellever était principalement destiné aux PME, écoles, ONG et grandes entreprises, avec des conditions de crédit strictes. Désormais, le programme élargit ses critères d’éligibilité et propose des facilités de financement plus accessibles.

L’un des avantages majeurs de cette nouvelle version réside dans l’accès à des crédits allant jusqu’à 50 000 dollars sans garantie, une avancée significative pour les entrepreneures qui rencontrent des difficultés à obtenir des financements bancaires classiques.

Au-delà du financement, Ellever met également un accent particulier sur la formation et le mentorat.

À travers cette initiative, Ecobank s’inscrit dans une vision plus large visant à soutenir et promouvoir l’entrepreneuriat féminin au Togo.