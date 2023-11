Entreprises togolaises et françaises, même combat

Augustin Favereau, l’ambassadeur de France au Togo, a parcouru mercredi les allées de la Foire internationale de Lomé.

‘Je sors de cette visite enthousiaste et très confiant dans la capacité de croissance, d’innovation et de mobilisation des togolais à travers des entreprises locales qui démontrent un vrai savoir-faire et un engagement', a-t-il déclaré.

Des sociétés togolaises mais aussi françaises présentes dans le pays depuis de longues années comme la brasserie BB, TotalEnergies ou encore Canal+.

Il a rappelé que ces entreprises contribuaient au succès économique du Togo et à la création d’emplois.