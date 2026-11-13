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Épargne : gare aux structures non agréées

Le ministre des Finances et du Budget, Essowè Georges Barcola, a publié vendredi un communiqué pour alerter sur la multiplication des structures qui collectent l’épargne et accordent des crédits sans autorisation.

Les arnaques sont fréquentes © republicoftogo.com

Le ministre des Finances et du Budget, Essowè Georges Barcola, a publié vendredi un communiqué pour alerter sur la multiplication des structures qui collectent l’épargne et accordent des crédits sans autorisation.

Il rappelle que la loi du 24 mars 2026 portant réglementation de la microfinance encadre ces opérations. Selon son article 14, la collecte de dépôts et l’octroi de prêts sont des activités réglementées qui ne peuvent être exercées sans l’autorisation préalable du ministre chargé des Finances.

Le ministre met à nouveau en garde les promoteurs de ces structures illégales. Il les prévient qu’ils « s’exposent à la rigueur de la loi ».

Le communiqué s’adresse aussi aux opérateurs économiques, aux bailleurs de fonds, aux partenaires au développement et à la population, auxquels il signale les risques que représentent ces structures. Essowè Georges Barcola appelle les citoyens à « redoubler de vigilance ».

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