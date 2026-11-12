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Le CFMI de Lomé, un modèle pour l’Afrique

En marge de leurs travaux à Lomé, des membres du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine (UPA) ont visité mercredi le Centre de formation aux métiers de l’industrie (CFMI).

Mamoudou Harouna Djingarey lors de sa visite mercredi © republicoftogo.com

En marge de leurs travaux à Lomé, des membres du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine (UPA) ont visité mercredi le Centre de formation aux métiers de l’industrie (CFMI).

La délégation était conduite par Mamoudou Harouna Djingarey, président du Conseil consultatif de la refondation (CCR) du Niger. Les parlementaires ont découvert des ateliers où les jeunes se forment en conditions réelles.

Le CFMI, issu de la coopération franco-togolaise, forme aux métiers recherchés par l’industrie : mécanique industrielle et automobile, électromécanique, chaudronnerie et soudure, froid et climatisation, eau et assainissement.

« Ce genre de centre, c’est vraiment ce qu’il faut pour l’Afrique. Nous avons formé beaucoup de cadres qui ont perdu du temps dans des bureaux, alors que l’Afrique a besoin de personnes capables de l’industrialiser », a déclaré Mamoudou Harouna Djingarey. « L’avenir de l’Afrique se trouve dans son industrialisation, pas dans le fonctionnariat », a-t-il insisté.

Le CFMI a été financé par la France. Le Niger a rompu ses liens avec Paris après le coup d’Etat.

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