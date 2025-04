Essowè Georges Barcola à Washington pour les Assemblés FMI/BM

Depuis lundi, le ministre togolais de l’Économie et des Finances, Essowè Georges Barcola, participe à Washington aux Assemblées de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

Cet événement bi-annuel, qui réunit les décideurs économiques et financiers du monde entier, constitue une plateforme cruciale pour le Togo, pays bénéficiaire d’une Facilité élargie de crédit (FEC) accordée par le FMI.

Accompagné de sa délégation, le ministre mènera pendant une semaine des discussions stratégiques avec les responsables de ces deux institutions, dans le but de renforcer les partenariats économiques et de soutenir les ambitions de développement du Togo.

Les Assemblées de printemps sont un moment privilégié pour les pays membres du FMI et de la Banque mondiale afin d’échanger sur les enjeux économiques mondiaux et de consolider leurs relations bilatérales avec ces institutions.

Pour le Togo, ce rendez-vous est d’autant plus important que le pays bénéficie depuis plusieurs années du soutien du FMI à travers la Facilité élargie de crédit. Ce mécanisme, conçu pour accompagner les pays à faible revenu confrontés à des besoins prolongés de financement, a permis au Togo de mettre en œuvre des réformes économiques structurelles, de stabiliser ses finances publiques et de promouvoir une croissance inclusive.

Au cours de cette semaine, Essowè Georges Barcola et sa délégation auront un agenda chargé, comprenant des réunions bilatérales avec les hauts responsables du FMI et de la Banque mondiale. Ces discussions porteront sur l’évaluation des progrès réalisés dans le cadre de la FEC, l’identification des priorités pour les prochaines étapes du programme, ainsi que l’exploration de nouvelles opportunités de coopération.

Les échanges aborderont également des thématiques globales, telles que la résilience économique face aux chocs externes, le financement du développement durable et l’accès aux ressources pour les pays en développement.

Le Togo a fait des progrès notables ces dernières années, notamment dans la gestion de ses finances publiques, l’amélioration du climat des affaires et le développement des infrastructures.

Lors des Assemblées, le ministre Barcola aura l’occasion de mettre en avant les avancées du Togo tout en plaidant pour un soutien accru des institutions internationales.

Les discussions pourraient également inclure des questions liées à l’accès aux financements concessionnels, à la mobilisation des ressources domestiques et à l’appui technique pour la mise en œuvre des projets prioritaires du gouvernement togolais, tels que ceux inscrits dans la Feuille de route 2020-2025.

Une opportunité pour renforcer les partenariats

Au-delà des réunions avec le FMI et la Banque mondiale, la présence du Togo à Washington offre une opportunité de dialoguer avec d’autres partenaires bilatéraux et multilatéraux présents lors de cet événement.

Ces interactions sont essentielles pour mobiliser des financements supplémentaires, partager les bonnes pratiques et s’inspirer des expériences d’autres nations. La délégation togolaise cherchera ainsi à consolider les relations avec les bailleurs de fonds et à positionner le Togo comme un partenaire fiable dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

La participation de Essowè Georges Barcola aux Assemblées illustre l’engagement du Togo à s’inscrire dans une dynamique de coopération internationale pour relever ses défis économiques.

Les résultats des discussions menées à Washington auront des implications directes sur la poursuite des réformes, le financement des projets de développement et la capacité du pays à répondre aux attentes de sa population en matière de progrès social et économique.

En somme, cette semaine d’échanges marque une étape importante pour le Togo dans sa quête d’une croissance durable et inclusive. Les conclusions des rencontres avec le FMI, la Banque mondiale et les autres partenaires internationaux devraient permettre de tracer la voie pour les mois à venir, en consolidant les acquis et en ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement du pays.