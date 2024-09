Etat-secteur privé : enquête de satisfaction

Dans le cadre de l'amélioration continue du climat des affaires au Togo, le gouvernement, à travers le Comité de Concertation État-Secteur Privé (CCESP), a lancé au mois de mai une enquête nationale de satisfaction du secteur privé dans ses rapports avec les administrations publiques.

Cette initiative vise à recueillir des informations permettant d'obtenir un retour d'expérience des acteurs du secteur privé sur les réformes en cours.

L'enquête est menée par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED), qui apporte son appui technique à cette opération d'envergure.

Objectifs de l'enquête

L'enquête poursuit plusieurs objectifs spécifiques :

Élaborer un indicateur sur le niveau de satisfaction du secteur privé dans ses rapports avec les administrations publiques.

Proposer des recommandations pour améliorer l'environnement des affaires au Togo.

Faire des propositions pour une mise en œuvre efficace des mesures législatives et réglementaires favorisant le développement des activités économiques.

Renforcer la concertation entre l'État et le secteur privé afin de favoriser la confiance mutuelle.

Recueillir la perception des entreprises sur la qualité du climat des affaires au Togo.

La collecte des données a lieu du 3 au 30 septembre 2024 sur l'ensemble du territoire.

Pour assurer la réussite de cette opération importante, le gouvernement invite tous les opérateurs économiques à accueillir favorablement les agents de collecte et à leur fournir des informations exactes et fiables.

Cette enquête nationale marque un pas important vers l'amélioration du climat des affaires au Togo.

Elle permettra d'identifier les points forts et les défis actuels dans les interactions entre le secteur privé et les administrations publiques, et de formuler des recommandations pertinentes pour renforcer la confiance et favoriser un environnement économique plus favorable au développement et à la croissance des entreprises togolaises.