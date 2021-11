Eviter le sel, c'est mieux

Lorsque des sels plus solubles que le carbonate de calcium et le gypse sont présents dans le sol et affectent la croissance des plantes et le rendement de la plupart des cultures, ces sols sont considérés comme affectés par le sel.

C’est un problème dans certaines régions du Togo; il menace l’agriculture risque de faire baisser les rendements des cultures et peut détériorer les terres de façon irrémédiable.

Pour permettre de lutter contre ce fléau, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et le Fonds international pour le développement agricole (FIDA) appuient depuis 2019 le Togo à travers le projet RESADE (Amélioration de la résilience agricole à la salinité par le développement et la promotion des technologies et de stratégies de gestion adaptées aux producteurs vulnérables).

Selon l’institut togolais de recherche agronomique, les résultats sont satisfaisants avec la phase pilote menée à Aného.

Le projet dans sa globalité vise à améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des petits producteurs, en particulier les femmes, dans les zones affectées par la salinité.

Une réunion régionale consacrée à cette question s’est ouverte lundi à Lomé. Elle rassemble plusieurs pays concernés dont le Botswana, la Gambie, le Libéria, le Mozambique, la Sierra Leone et le Togo, tous bénéficiaires du RERSADE.