L’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) lance une évaluation des marchés publics conclus en 2025.

La finalité est de renforcer l’efficacité, la transparence et l’impact du système de commande publique, dans un contexte d’accélération des projets de développement et de consolidation des investissements publics.

Toute la semaine, les acteurs institutionnels examinent le niveau d’exécution des plans de passation, le respect des procédures et l’impact économique et social des marchés, notamment l’accès des jeunes, des femmes et des opérateurs nationaux.

Un exercice de redevabilité en quelque sorte.

Ces dernières années, la commande publique a connu une transformation structurelle, avec l’adoption de nouveaux dossiers types, la création de l’Unité PPP et de l’Observatoire économique de la commande publique.