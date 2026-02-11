Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Exercice de redevabilité

L’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) lance une évaluation des marchés publics conclus en 2025. 

Commande publique : 2025 sous haute surveillance © republicoftogo.com

L’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) lance une évaluation des marchés publics conclus en 2025. 

La finalité est de renforcer l’efficacité, la transparence et l’impact du système de commande publique, dans un contexte d’accélération des projets de développement et de consolidation des investissements publics.

Toute la semaine, les acteurs institutionnels examinent le niveau d’exécution des plans de passation, le respect des procédures et l’impact économique et social des marchés, notamment l’accès des jeunes, des femmes et des opérateurs nationaux.

Un exercice de redevabilité en quelque sorte.

Ces dernières années, la commande publique a connu une transformation structurelle, avec l’adoption de nouveaux dossiers types, la création de l’Unité PPP et de l’Observatoire économique de la commande publique. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

BB veut faire de Kara un pôle industriel majeur

BB veut faire de Kara un pôle industriel majeur

La Brasserie BB (Groupe Castel) entend faire de son usine de Kara un pôle industriel en phase avec la vision des autorités de positionner le nord comme un nouveau hub économique.

Promouvoir l'inclusion financière et l'expliquer

Promouvoir l'inclusion financière et l'expliquer

Fort de 13 années d’expérience au Bénin, SIF Groupe s’installe au Togo avec l’ambition de contribuer au renforcement de l’inclusion financière et au développement économique inclusif.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.