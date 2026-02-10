Promouvoir l'inclusion financière et l'expliquer

Fort de 13 années d’expérience au Bénin, SIF Groupe s’installe au Togo avec l’ambition de contribuer au renforcement de l’inclusion financière et au développement économique inclusif.

Selon les informations disponibles sur le site de la société, SIF Groupe est une entreprise spécialisée dans l’éducation financière, l’inclusion financière et la finance digitale. Son positionnement repose sur l’accompagnement des populations et des institutions afin de faciliter un accès responsable, durable et sécurisé aux services financiers formels.

Au Togo, le groupe prévoit de déployer des actions de sensibilisation, des programmes de formation en éducation financière, digitale et entrepreneuriale, ainsi que des projets à fort impact social. Ces initiatives visent notamment les communautés rurales, les artisans, les femmes, les jeunes et les entrepreneurs, souvent confrontés à des difficultés d’accès aux services financiers classiques.

SIF Groupe entend également renforcer les capacités des institutions financières locales, considérées comme des acteurs clés de l’inclusion.

L’entreprise mise par ailleurs sur l’économie numérique et les solutions issues de la fintech pour rendre les services financiers plus accessibles et mieux adaptés aux réalités locales. Sans plus de détails.