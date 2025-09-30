Exonérations douanières : l’OTR inaugure une nouvelle plateforme en ligne

L’Office togolais des recettes (OTR) a lancé mardi ‘Gest Exo’, une plateforme numérique destinée à centraliser l’ensemble du processus de demande d’exonération et de franchise aux cordons douaniers.

L’outil prend en charge toutes les étapes liées aux exonérations et franchises, notamment la transmission automatique des données vers le Système informatique douanier (SYDONIA).

Auparavant, les démarches pouvaient s’étaler sur plusieurs semaines et impliquaient une lourde gestion de paperasse. Avec ‘Gest Exo’, ces mêmes procédures peuvent désormais être effectuées en quelques minutes seulement.

« C’est un tournant dans la gestion des exonérations et franchises. Elle transforme une pratique administrative lourde en un processus fluide et automatisé », a souligné Atta-Kakra Essien, Commissaire des douanes et droits indirects de l’OTR.