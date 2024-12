Exportations illégales depuis la région des Savanes

Des volumes importants de produits agricoles sont exportés sans autorisation. C’est particulièrement vrai depuis la région des Savanes (nord).

Depuis 3 ans, le Togo a instauré des règles strictes concernant l’exportation des produits agricoles et dérivés. Ces dispositions exigent que toute cargaison passe par la Direction du conditionnement des produits, afin d’obtenir des bulletins d’analyse et un certificat de qualité.

La ministre du Commerce, Rose Kayi Mivédor-Sambiani, a rappelé aux opérateurs économiques l’importance de se conformer à ces dispositions.

Le départ non contrôlé de produits agricoles vers l’extérieur menace l’approvisionnement local et fragilise la sécurité alimentaire. De plus, l’absence de contrôle nuit à la réputation des produits togolais sur les marchés internationaux, en termes de qualité et de traçabilité.

Face à ces défis, les autorités appellent à une stricte application des règles en place. Outre les sanctions prévues, des efforts sont en cours pour sensibiliser les acteurs économiques à l’importance de ces mesures.