Facilité élargie de crédit, projets sociaux : le Togo en dialogue avec les institutions de Bretton Woods

Les Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale se tiennent du 13 au 18 octobre au siège des deux institutions, à Washington, D.C. Comme à chaque édition, une délégation togolaise prend part aux travaux.

Cette présence s’inscrit dans une démarche de suivi et de plaidoyer en lien avec les nombreux partenariats et programmes économiques que le Togo mène avec ces institutions.

Avec le FMI, le Togo est engagé dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC), un programme de soutien destiné à accompagner les pays à faible revenu dans la mise en œuvre de réformes structurelles et de politiques macroéconomiques robustes. L’objectif est d’assurer la stabilité budgétaire, de soutenir la croissance inclusive et de renforcer la résilience économique du pays.

Le programme en cours vise à la maîtrise de la dette publique, au renforcement de la mobilisation des recettes intérieures, à l’amélioration de la qualité des dépenses publiques et la promotion d’un environnement économique propice au secteur privé.

Côté Banque mondiale, plusieurs projets structurants sont en cours dans les domaines de :

l’énergie (électrification rurale, infrastructures),

l’agriculture (soutien à la productivité et à la résilience),

la santé et l’éducation (accès aux services essentiels),

la gouvernance numérique et l’administration publique.

Lomé bénéficie aussi de l’appui technique de la Banque mondiale pour le déploiement de réformes économiques, notamment dans la digitalisation des services publics et le climat des affaires.

Ces rencontres constituent également une opportunité de haut niveau pour les ministres, gouverneurs de banque centrale et responsables des institutions économiques togolaises de dialoguer directement avec leurs homologues et les dirigeants du FMI et de la Banque mondiale.

Le Togo entend poursuivre son engagement dans une gouvernance économique rigoureuse, en lien avec les objectifs de la Feuille de route gouvernementale 2025.