Des finances publiques au service de l’enfance

Le Togo, avec le soutien de l’UNICEF, s’engage à rendre son budget national plus attentif aux besoins des enfants. Depuis le début de la semaine, parlementaires et cadres ministériels participent à une formation sur les finances publiques sensibles aux enfants.

Les participants à la session de formation © DR

L’objectif recherché est de mieux planifier les dépenses publiques dans les secteurs qui les concernent directement : éducation, santé, protection, nutrition, entre autres.

L’approche consiste aussi à suivre l’impact concret de ces investissements sur les résultats sociaux, tout en améliorant l’efficience dans l’allocation des ressources publiques. Le contexte actuel de ressources limitées rend cette démarche d’autant plus urgente, afin de garantir une répartition équitable des moyens au profit des enfants, notamment les plus vulnérables.

Cette formation intervient alors que le pays poursuit d'importantes réformes budgétaires axées sur la transparence, la redevabilité et l’efficacité des dépenses sociales. 

Elle vise aussi à renforcer le dialogue entre les pouvoirs législatif et exécutif : les parlementaires orientent et contrôlent l’allocation des fonds, tandis que les ministères traduisent ces orientations en programmes concrets.

Le projet de budget 2026 devrait être adopté prochainement en conseil des ministres avant d'être adressé au Parlement. 

