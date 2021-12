Favoriser la mobilité rurale et urbaine

La société indienne M Auto, implantée sur le site du Parc industriel d’Adétikomé (PIA) a débuté l’assemblage de ses motos électriques.

200 circulent déjà à Lomé avec différents modèles : scooter, motos, tricycles …

L’autonomie est d’environ 75 kilomètres

Le modèle fonctionne sur la base d’une location quotidienne de 1.900 Fcfa, charges illimitées comprises.

L’utilisation est évidemment bien plus économique et moins polluante qu’une moto classique.

M Auto entend se développer en région dans les prochains mois et formera les conducteurs avec une flotte destinée à assurer la mobilité rurale et urbaine. Des bornes de recharge sont installées à Lomé et le seront dans d’autres villes

Des systèmes de financements permettront l’acquisition des motos sans apport de départ.

La société est très connue en Inde où elle commerciale des tricycles électriques multi-usages.