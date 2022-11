Fin d'une rencontre internationale sur l'activité portuaire

Le Forum professionnel ‘Intermodal Africa’ s’est achevé jeudi à Lomé.

Ce rendez-vous consacré à la logistique et l’activité portuaire se déroule plusieurs fois par an dans différentes capitales africaines.

Deux jours de discussions sur l’avenir du secteur et une exposition comprenant des acteurs majeurs comme CMA CGM, les ports de Lomé, de Dakar et de Cotonou et le parc industriel d’Adétikopé (PIA) qui a inauguré récemment un port sec.

‘Les résultats de cette rencontre sont concluants et positionnent le port de Lomé comme pôle d’attractivité continent", a déclaré Edem Tengue, ministre de l’Economie maritime.

Les prochaines éditions auront lieu en 2023 à Durban (Afrique du Sud) et Cotonou (Bénin).