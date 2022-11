Finance durable et responsable

Edoh Kossi Amenounve, directeur général de la BRVM* et président de l’Association des bourses africaines (ASEA) a participé mercredi à Sharm El-Sheikh, en marge de la COP 27, a un panel organisé par la Bourse du Luxembourg et le Global Green Growth Institute (GGGI), pour promouvoir la finance durable en Afrique.

Le patron de la Bourse d’Abidjan a présenté le modèle de la BRVM qui consiste à promouvoir une finance durable et à soutenir des projets qui préservent l’environnement.

Les deux institutions ont noué un partenariat en septembre dernier.

Cette coopération passe, notamment, par l’assistance pour la création de marchés et d’instruments de la finance durable, la mise en place de la double cotation entre le Luxembourg et la BRVM pour les obligations vertes et sociales et l’accompagnement dans la formation des professionnels et des acteurs du marché financier régional sur les enjeux de la durabilité.

______

* La BRVM est la Bourse commune des 8 pays de l’UEMOA