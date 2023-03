Fisc : partenariat entre le Togo et le Gabon

L’Office togolais des recettes (OTR) a signé mercredi un accord de coopération avec la direction générale des impôts du Gabon (DGI).

Les deux institutions travailleront sur les meilleures pratiques et sur les moyens les plus efficaces de collecter taxes et impôts.

La DGI du Gabon est notamment intéressée par l'institut de formation fiscale et douanière créé par l’OTR.

L’accord a été signé par Philippe Kokou Tchodiè, Commissaire général de l’OTR, et Gabin Otha-Ndoumba, directeur général de la DGI.