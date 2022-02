Foncier : il y a du boulot !

Le gouvernement a annoncé la création d’un Conseil consultatif foncier. Il s’agit d’un un cadre d’échanges et de concertations sur une question très sensible.

‘Il devra faire le constat des difficultés et proposer des approches de solution pour améliorer la loi sur le code foncier et domanial votée en 2018’, explique Cyrus Kossi Agbodoh, le président de la commission des textes et réglementation à la Fédération togolaise de l’immobilier (FTI).

Et cette Fédération espère bien faire partie de ce nouveau Conseil. Elle assure avoir l'expertise nécessaire pour apporter un input.

Le foncier reste une jungle. Les litiges se comptent par milliers et encombrent les tribunaux.