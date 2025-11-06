Former pour réussir

Avec l’appui de la Banque Africaine de Développement (BAD), une session de renforcement de capacités a été organisée mercredi à Kara (420 km de Lomé) à l’intention des entrepreneurs, artisans, commerçants et jeunes porteurs de projets.

L’objectif est d’outiller les acteurs économiques pour structurer leurs activités, améliorer la viabilité de leurs entreprises et renforcer leur compétitivité sur le marché, tant national qu’international.

Parmi les modules abordés figurent la création et la gestion d’entreprise, le marketing, la comptabilité, la mobilisation de financements ainsi que l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour optimiser la visibilité des produits et accéder à de nouveaux marchés.

Acteurs clés de l’économie nationale, les artisans, commerçants et jeunes entrepreneurs contribuent significativement à la création d’emplois et de richesses.