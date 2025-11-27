Rubriques

Cartes virtuelles, paiements mobiles : Axian et Mastercard boostent l’économie numérique

Le Groupe Axian – maison mère de Yas Télécom au Togo – et Mastercard ont annoncé jeudi un partenariat destiné à renforcer l’inclusion financière et à transformer les usages du paiement digital dans plusieurs pays africains : Madagascar, Tanzanie, Togo, Comores et Sénégal.

Ce nouvel accord permettra le déploiement d’une gamme de solutions de paiement, incluant des cartes virtuelles et physiques ainsi que des services marchands disponibles via les marques Mixx et MVola d’Axian. 

Objectif : offrir à des millions d’utilisateurs, de petites entreprises et d’entrepreneurs la possibilité de payer et d’être payés facilement, directement depuis leur téléphone mobile, en toute sécurité.

Grâce à ces services, les utilisateurs pourront activer ou recharger leur carte virtuelle, consulter les taux de change en temps réel, suivre chaque transaction et même en annuler certaines, le tout en quelques clics via les applications Mixx ou MVola. Une évolution qui simplifie considérablement les paiements internationaux et réduit les risques liés aux transactions.

Cette collaboration répond à un enjeu crucial, souligne Axian : démocratiser les solutions numériques de paiement.

