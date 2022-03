Forte hausse des immatriculations

Le parc automobile togolais connaît une forte croissance depuis 15 ans.

Selon les données fournies mercredi par la Direction des transports routiers et ferroviaires (DTRF) près d’un million de véhicules (voitures et motos) ont été immatriculés entre 2007 et 2021.

Depuis 3 ans, le bond est encore plus spectaculaire. 47.492 immatriculations en 2017 contre 93.944 l’année dernière.

Les motos constituent des deux tiers des enregistrements.

Si les motos sont généralement achetées neuves, les voitures sont majoritairement ce seconde main, importées d’Europe.