Garantir une pêche responsable

Le ministre de l'Economie maritime, Edem Kokou Tengué, a annoncé jeudi devant les députés le développement de conserveries de thons pour l'exportation.

Le volume de pêche reste cependant modeste, 7.285 tonnes entre 2016 et 2020 (derniers chiffres connus).

Malheureusement, chaluts géants et navires épuisent les ressources halieutiques.

Des chalutiers chinois font de la pêche à l’explosif ou avec des filets aux mailles si serrées qu’elles ne laissent pas s’échapper les jeunes poissons.

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la pêche illégale non déclarée et non réglementée (INN), serait responsable de la prise annuelle de 11 à 26 millions de tonnes de poisson, privant ainsi l'économie mondiale de 10 à 23 milliards de dollars.

De même, selon un rapport du Comité des pêches pour le Centre-Ouest du Golfe de Guinée (CPCO), une structure intergouvernementale régionale, sur une réserve de plus d’un million de tonnes, dans le golfe de Guinée, la pêche INN constitue 37 % des captures

Un chiffre qui s’élèverait même à 60 %, selon l’ONG africaine Stop Illegal Fishing.