Gestion exemplaire de la crise

‘Conversation avec le président Faure Gnassingbé’, c’est le thème d’une session organisée ce mardi à Doha dans le cadre du Qatar Economic Forum.

Le chef de l’Etat a fait le voyage en compagnie de plusieurs de ses ministres.

De nombreux pays africains ont subi les dommages collatéraux de la guerre en Ukraine. La pandémie a également été dévastatrice pour de nombreux Etats qui doivent gérer les inégalités en matière de vaccins et maintenant la sécurité alimentaire.

Le président togolais livrera son expérience et rappeler comment son pays a été en mesure de gérer le choc du Covid-19 en apportant dès le début de l’épidémie une aide financière aux populations les plus défavorisées.

Mieux, le Togo a pu surmonter la crise sanitaire et économique et affiche un taux de croissance remarquable en dépit du contexte régional et international défavorable.

Il lancera également un appel aux investisseurs pour assurer le développement dans des secteurs porteurs comme la logistique, les industries de transformation, les nouvelles technologies et les services.