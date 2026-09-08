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Gouvernance et rentabilité, les défis à relever

Créée en novembre 2012, l'entreprise publique Togo Invest Corporation SA (TIC) joue un rôle central dans le secteur minier. Selon le ministère délégué des Ressources minières, elle est chargée de structurer et financer des projets d'investissement d'intérêt national.

Le bras financier de l'État dans le secteur minier © republicoftogo.com

Créée en 2012, l'entreprise publique Togo Invest Corporation SA (TIC) joue un rôle central dans le secteur minier. Selon le ministère délégué des Ressources minières, elle est chargée de structurer et financer des projets d'investissement d'intérêt national, tout en accompagnant la gestion et la valorisation des participations publiques dans les projets stratégiques du secteur.

Pour les pouvoirs publics, TIC représente bien plus qu'un organisme de gestion. « Elle est un instrument permettant à l'État de participer directement à la création de valeur dans des projets stratégiques, à travers l'investissement, la valorisation des actifs publics et le développement des chaînes de valeur nationales », indique le ministère.

L'objectif poursuivi est multiple : soutenir le développement de projets industriels, favoriser la transformation locale des ressources minérales, mobiliser des financements et renforcer la présence de l'État dans les chaînes de valeur du secteur. Ce mécanisme permet également de diversifier les sources de revenus publics, en complément des recettes fiscales et des redevances minières.

En mai 2021, Togo Invest Corporation a approuvé une prise de participation au capital de l'Industrie Togolaise d'Argile (ITA), accompagnée la même année d'un apport en compte courant d’associé.

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