La Chine domine à l'import et l'Inde à l'export

Le commerce extérieur togolais au deuxième trimestre 2026 confirme la place centrale de l'Asie dans les échanges du pays, selon les données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED).

À l'importation, la Chine reste de loin le premier fournisseur du Togo, avec 27,5 % de parts de marché.

Le Nigeria se classe deuxième. La France complète le podium avec une part de 7,1 %, équivalent à près de 40 milliards de Fcfa.

L'Inde, premier débouché pour les exportations togolaises

Côté exportations, l'Inde s'impose comme le principal client du Togo, absorbant 40,6 % des ventes du trimestre. Il s’agit essentiellement de phosphates.