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Gouvernance financière : la commande publique, un enjeu majeur pour l'État

Les acteurs institutionnels de la commande publique se réunissent jusqu'à vendredi pour examiner les enjeux de la passation des marchés publics.

Les agents de l'État à l'école de la rigueur © republicoftogo.com

Les acteurs institutionnels de la commande publique se réunissent jusqu'à vendredi pour examiner les enjeux de la passation des marchés publics.

Organisée par le ministère des Finances et du Budget, la rencontre a pour finalité d’améliorer les pratiques pour plus de rigueur et de transparence.

Les travaux portent sur les principes généraux du dispositif national, les mécanismes de régulation, les règles d'exécution et de contrôle des marchés, la planification des acquisitions, les procédures d'attribution et la gestion des appels à concurrence.

Il s'agit de renforcer les compétences des agents de l’État.

La gestion de la commande publique reste un enjeu économique majeur, alors que l'exécutif multiplie les initiatives pour maîtriser les dépenses publiques.

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