Habitat : Coris Bank Togo renforce ses capacités de refinancement

Coris Bank International Togo vient de rejoindre les actionnaires de la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA (CRRH-UEMOA).

Le groupe compte désormais cinq filiales au sein de l’institution : Bénin, Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso et désormais Togo.

Cette entrée au capital porte la participation globale du groupe à 3,5 %, consolidant son influence dans un mécanisme régional qui rassemble désormais 64 banques commerciales issues des États membres de l’Union.

Grâce à cette participation, Coris Bank International Togo pourra renforcer ses capacités de refinancement et proposer davantage de crédits immobiliers à long terme.

L’objectif : rendre l’habitat plus accessible, soutenir le financement des projets immobiliers et accélérer la dynamique d’inclusion financière au Togo.

Créée en 2010, la CRRH-UEMOA joue un rôle structurant dans le développement du crédit logement. Elle refinance les prêts hypothécaires des banques commerciales en mobilisant des ressources longues sur les marchés financiers ou auprès de partenaires au développement.

Depuis sa mise en place, elle a levé plus de 475 milliards de Fcfa, contribuant au financement de nombreux projets immobiliers à travers l’ensemble de l’Union.