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Hausse modérée des prix en février

L'inflation s'est établie à 0,4% en février 2026, contre 0,2% en janvier, soit une progression mensuelle de 0,7%, selon les données de l’INSEED (Institut national de la s statistique).

Une réputation de stabilité économique © republicoftogo.com

L'inflation s'est établie à 0,4% en février 2026, contre 0,2% en janvier, soit une progression mensuelle de 0,7%, selon les données de l’INSEED (Institut national de la s statistique).

Un niveau qui maintient néanmoins le Togo parmi les économies les plus stables de l'espace UEMOA.

La modération générale des prix est portée par le recul des produits alimentaires, notamment les céréales, en baisse de 17,8%, effet direct d'une bonne campagne agricole ayant amélioré les disponibilités sur le marché.

Logements, eau, électricité, gaz et autres combustibles enregistrent une hausse de 13% en glissement annuel; un poste qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages urbains.

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