Hilton s'implante au togo

Le groupe hôtelier Hilton accélère son développement en Afrique. Il vient d’annoncer l’expansion de sa marque DoubleTree by Hilton à travers trois nouvelles signatures au Maroc, au Togo et en République du Congo. Cette dynamique marque surtout l’entrée officielle de Hilton sur le marché togolais.

Le projet DoubleTree by Hilton Lomé Airport symbolise cette première implantation au Togo, réalisée en partenariat avec SODEXH SA. Stratégiquement situé en face de l’Aéroport international Gnassingbé Eyadema, l’établissement deviendra le premier hôtel aéroportuaire du pays à porter une marque internationale.

Pensé pour répondre aux besoins des voyageurs d’affaires et des passagers en transit, l’hôtel comptera 165 chambres et proposera des prestations haut de gamme. Il disposera notamment d’un restaurant signature, d’un café lounge, d’une piscine extérieure, d’un spa et d’un centre de fitness.

Côté affaires et événements, DoubleTree by Hilton Lomé Airport offrira des espaces de réunion modulables, incluant une grande salle de réception et trois salles de conférence modernes, renforçant ainsi l’attractivité de Lomé comme hub régional.

Avec ce projet, Hilton confirme son ambition de soutenir le développement du tourisme d’affaires en Afrique de l’Ouest et positionne le Togo sur la carte des grandes destinations hôtelières internationales.