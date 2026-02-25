50 millions de dollars pour accélérer la mobilité électrique

Rubriques

La start-up Spiro, basée au Togo, vient d’obtenir un financement de 50 millions de dollars pour renforcer son développement en Afrique.

L’opération est soutenue par Afreximbank, la plateforme fintech climatique Nithio et le Africa Go Green Fund, spécialisé dans le financement de solutions climatiques.

Ces ressources doivent permettre à l’entreprise de mobilité électrique d’élargir son réseau, d’accélérer son expansion régionale et de renforcer son innovation technologique, notamment dans l’intégration des énergies renouvelables au transport. 

Spiro développe un modèle basé sur l’échange de batteries pour motos électriques, avec des stations dédiées au remplacement rapide.

Présente au Togo depuis 2022 et dans plusieurs autres pays africains, la société a déjà déployé des milliers de motos électriques. Ce nouveau financement ouvre aussi des perspectives d’industrialisation, avec des projets d’assemblage en Afrique de l’Est et de l’Ouest.

Au Togo, Spiro bénéficie de mesures fiscales incitatives, notamment l’exonération des taxes à l’importation des batteries électriques. L’ambition est de soutenir la transition énergétique, tout en favorisant l’industrialisation et la création d’emplois.

