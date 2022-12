Il est l'économiste de l'année

Le Prix de l’économiste de l’année a été décerné jeudi soir à Lomé à Kako Nubukpo lors des Financial Afrik Awards.

L’économiste Kako Nubukpo, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université de Lomé (Togo), ancien ministre chargé de la Prospective et de l’Évaluation des politiques publiques, est aujourd’hui Commissaire chargé du Département de l’agriculture, des ressources en eau et de l’environnement de l’UMEOA.

Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont le dernier est paru au mois d’octobre : ‘Une solution pour l’Afrique. Du néoprotectionnisme aux biens communs’(Odile Jacob).