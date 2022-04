Il faut prendre la mesure du défi

La guerre en Ukraine fait peser une lourde menace sur les productions agricoles et aggrave la flambée des prix.

Dans un entretien au quotidien français Le Monde, l’économiste togolais Kako Nubukpo redoute que la crise ne renforce la dépendance agricole du continent.

Il est com­missaire à l’agriculture, aux ressources en eau et à l’environnement de l’Union économique et monétaire ouest­ africaine (Uemoa), qui rassemble le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Séné­gal, le Togo et la Guinée­Bissau.

Pour la première fois depuis trente ans, nos pays vont subir un double choc : celui de l’offre in­terne et celui de l’offre externe, explique l’ancien ministre de la Prospective.

En Afrique de l’Ouest, aucun pays ne produit d’engrais – excepté le Ni­geria, qui préfère l’exporter vers le Brésil.

Or, le coût de ces intrants a connu une hausse considéra­ ble : de 80 % pour les engrais phosphorés et de 100 % pour la potasse, entre juin 2020 et mars 2022. Les paysans n’ont pas les moyens de s’en procurer à des prix aussi élevés. Et la plupart des Etats ne disposent pas des marges budgétaires suffisantes pour aug­menter leurs subventions. Les conséquences sur le volume de la production locale risquent donc d’être importantes.

Le Monde du 2 avril 2022