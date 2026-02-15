Industrie, commerce, services : les indicateurs virent au vert

Après la publication des chiffres de l’inflation, l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) a dévoilé ses derniers indicateurs conjoncturels, notamment l’Indice de la production industrielle (IPI) et l’Indice du chiffre d’affaires (ICA), deux baromètres clés entrant dans le calcul du PIB trimestriel.

Les données font état d’un net rebond de l’activité économique en 2025.

Sur les dix premiers mois de l’année, l’IPI progresse de +11,0 %, après une contraction de -4,2 % en 2024, traduisant un véritable retournement de cycle. Cette reprise est portée par l’ensemble du secteur secondaire : industries extractives (+7,8 %), manufacturières (+7,8 %) et énergie (+3,0 %). L’évolution positive de l’IPI constitue un signal avancé d’expansion de la valeur ajoutée industrielle.

La dynamique s’étend également au commerce et aux services. L’Indice du chiffre d’affaires du commerce bondit de +19,1 % au troisième trimestre 2025 en glissement annuel, soutenu par le commerce de gros (+21,0 %) et de détail (+18,4 %).

Les services marchands affichent une hausse de +5,9 % au troisième trimestre et une moyenne de +8,4 % sur les neuf premiers mois de l’année, avec des performances particulièrement marquées dans la santé, les activités de soutien et les transports. Le secteur de la construction progresse quant à lui de +14,8 %, reflet d’un regain d’investissements.

L’INSEED souligne que cette progression simultanée de l’industrie, du commerce, des services et du bâtiment devrait se traduire par une contribution significative à la croissance du PIB en 2025. Les chiffres officiels du PIB trimestriel sont attendus d’ici la fin février 2026.