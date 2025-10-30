Industrie : Lomé se projette vers Istanbul pour le WCI Forum 2026

Une délégation de l’Association des Exportateurs du Sud-Est de l’Anatolie (GAIB) est en visite à Lomé depuis mercredi dans le cadre des préparatifs de la 14ᵉ édition du Forum mondial de la coopération industrielle (WCI), prévue du 11 au 12 février 2026 à Istanbul.

La mission est conduite par Utku Bengisu, président du WCI Forum, et s’inscrit dans le renforcement des liens économiques entre le Togo et la Turquie.

Plus de 1 500 visiteurs internationaux sont attendus à Istanbul, avec la participation d’environ 300 entreprises turques.

Cette dynamique s’inscrit dans la continuité du rapprochement entre Lomé et Ankara, matérialisé ces dernières années par une intensification des échanges commerciaux, des investissements croisés et une coopération multisectorielle renforcée.

Le Forum mondial de la coopération industrielle est une plateforme internationale qui connecte la Turquie aux 54 pays africains à travers le commerce, l’investissement et les partenariats industriels.