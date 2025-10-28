Rubriques

Le cacao biologique reçoit un coup de pouce financier

Les coopératives togolaises engagées dans la production de cacao biologique et équitable pourront bientôt bénéficier de nouveaux financements dans le cadre du programme Équité 3, soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD) et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM).

Agroécologie et commerce équitable © republicoftogo.com

Objectif : accompagner la transition agroécologique, promouvoir la transformation durable et intensifier la lutte contre la déforestation au sein des filières équitables.

Ces financements pourront atteindre jusqu’à 60 000 euros par projet, pour une durée maximale de 36 mois. Les projets devront intégrer des solutions concrètes autour de l’adoption de technologies de transformation durable, de la diversification agricole et la préservation des forêts.

Pour le Togo et ses partenaires, ce soutien vise à renforcer la compétitivité du secteur tout en consolidant les engagements environnementaux du pays.

La dynamique est déjà en marche : les exportations de cacao biologique ont bondi de 50 % entre 2023 et 2025, passant de 2618 tonnes à 4400 tonnes. Une progression qui témoigne de la vitalité de la filière et de l’intérêt croissant pour des produits durables et équitables sur les marchés internationaux.

Le Togo enregistre une progression notable de son revenu national brut (RNB*) par habitant, passé de 2 748 à 2 856 dollars sur les trois dernières années. 

Selon les données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED), l’inflation est tombée à 0,8% en septembre 2025, après avoir atteint 1,1% en août. Une dynamique encourageante, alors qu’elle s’établissait encore à 2,9% en décembre 2024.

L'Union européenne, à travers une nouvelle décision réglementaire, a choisi de renforcer les contrôles sur le soja biologique en provenance du Togo, invoquant des suspicions de non-conformité avec les exigences relatives à la production biologique.

