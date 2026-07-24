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Investisseurs japonais en prospection

La Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) a accueilli jeudi une délégation de représentants d’une quinzaine d'entreprises japonaises, conduite par Koichiro Nagaya, directeur général de la Japan External Trade Organization (JETRO).

La délégation japonaise visite le parc industriel © DR

La Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) a accueilli jeudi une délégation de représentants d’une quinzaine d'entreprises japonaises, conduite par Koichiro Nagaya, directeur général de la Japan External Trade Organization (JETRO).

Les opérateurs japonais ont pu découvrir les infrastructures industrielles et logistiques de la PIA, son modèle intégré de développement, ainsi que les secteurs porteurs et les conditions d'implantation ouvertes aux entreprises étrangères.

La PIA est la vitrine d’une future industrialisation du Togo. Plusieurs entreprises sont déjà implantées, notamment dans le secteur textile. 

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