Kara, capitale agricole du Togo et du Bénin

Du 18 au 22 novembre, la ville de Kara sera l’épicentre d’un dialogue économique de haut niveau entre le Togo et le Bénin. Organisée dans le cadre du Programme régional d’intégration des marchés agricoles (PRIMA), cette rencontre bilatérale vise à renforcer les liens commerciaux dans le secteur agricole, pilier stratégique pour les deux économies.

À l’initiative des Chambres de Commerce et d’Industrie du Togo (CCI-Togo) et du Bénin (CCI-Bénin), cette deuxième édition, placée sous le thème « Marché intercommunautaire et développement des entreprises agricoles », réunira acteurs publics, entrepreneurs, organisations professionnelles et opérateurs économiques.

L’enjeu : stimuler la compétitivité des entreprises agricoles à travers une meilleure circulation des biens, des services et des idées. L’événement mettra l’accent sur les échanges transfrontaliers, la levée des barrières commerciales, la normalisation des produits agricoles, ainsi que la création de partenariats durables entre les deux pays.

« Il ne s’agit plus seulement de commercer, mais de bâtir une stratégie commune d’accès aux marchés régionaux, en lien avec la ZLECAF et les ambitions de la Cédéao », expliquent les organisateurs.

Après une première édition réussie en décembre 2024 à Grand-Popo (Bénin), cette rencontre à Kara marque une nouvelle étape. Elle servira à faire le point sur les progrès réalisés, identifier les goulots d’étranglement et poser les fondations d’un espace agricole intégré, capable de rivaliser à l’échelle continentale.