Kossi Tenou prend la direction de l'Autorité des Marchés Financiers

L’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA) a annoncé un changement à la tête de son organe de régulation.

Réuni en session extraordinaire mardi, le conseil des ministres de l’UMOA a nommé Kossi Tenou au poste de président de l’AMF-UMOA, en remplacement du Togolais Badanam Patoki nommé récemment Ministre de l’Économie et de la Veille stratégique.

Cette transition intervient dans un contexte de croissance continue du marché financier régional et de consolidation des mécanismes de supervision au sein de l’Union.

Dans son communiqué, l’AMF-UMOA a salué l’action de Badanam Patoki, soulignant son engagement, son leadership et sa contribution déterminante au développement du marché financier régional. Sous son mandat, la région a renforcé son cadre réglementaire, intensifié la protection des investisseurs et accéléré la modernisation des plateformes de négociation.

La nomination de Kossi Tenou intervient dans un environnement marqué par la montée en puissance des émissions obligataires, l’essor de la finance numérique et une intégration régionale croissante.

L’AMF-UMOA a adressé ses félicitations au nouveau président, tout en lui souhaitant plein succès dans la mise en œuvre de son mandat.

Ce dernier aura pour mission de poursuivre l’effort d’harmonisation réglementaire, de renforcer la surveillance des acteurs du marché, et d’accompagner la transformation du secteur face aux enjeux de cyber-sécurité, de transparence et d’innovation financière.

La transition à la présidence de l’AMF-UMOA revêt une importance particulière, alors que le marché financier régional joue un rôle croissant dans le financement des économies de l’Union, notamment via les titres publics et les mécanismes de mobilisation de l’épargne.

La continuité de la gouvernance et la solidité du leadership au sein de l’Autorité apparaissent ainsi comme des facteurs essentiels pour préserver la confiance des investisseurs et soutenir la dynamique de croissance de la région.

Kossi Tenou abandonne son poste de ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et de la Veille stratégique pour rejoindre Abidjan, siège de l'Autorité.

M. Tenou n’est pas un nouveau venu dans les cercles de décision économique. Pendant des années, il a dirigé la représentation togolaise de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), une institution-clé du système financier régional.

À ce poste, il a géré des dossiers complexes, piloté des réformes techniques, et navigué avec assurance dans les arcanes de la régulation bancaire. Sa connaissance fine des dynamiques économiques nationales et sous-régionales fait de lui un acteur incontournable.