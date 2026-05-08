Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

L'AFD s'engage à renforcer la compétitivité du Port de Lomé

Le directeur Pays de l’Agence française de développement (AFD), Benjamin Neumann, a rencontré jeudi le ministre de l'Économie maritime, Edem Kokou Tengué, pour définir les contours d'une coopération renforcée autour de trois axes.

Benjamin Neumann et Edem Kokou Tengué jeudi à Lomé © DR

Le directeur Pays de l’Agence française de développement (AFD), Benjamin Neumann, a rencontré jeudi le ministre de l'Économie maritime, Edem Kokou Tengué, pour définir les contours d'une coopération renforcée autour de trois axes.

Le premier concerne la digitalisation des opérations portuaires. Le port de Lomé (PAL) a déjà activé depuis août 2024 une plateforme de dématérialisation totale, déclarations et paiements en ligne, suivi des expéditions, accès aux procédures et tarifs. L'AFD entend renforcer davantage cette modernisation.

Deuxième axe : l'amélioration des corridors routiers sous-régionaux, notamment le corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey (746 km), artère vitale reliant le port aux pays du Sahel, et l'axe Abidjan-Lagos. Des routes plus fluides, c'est un port plus compétitif.

Troisième axe enfin, le renforcement des capacités d’accueil de la plateforme portuaire pour mieux traiter les trafics en croissance continue.

Seul port en eau profonde de la côte ouest-africaine capable d'accueillir des navires de troisième génération, Lomé attire de plus en plus d’opérateurs étrangers.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Oragroup renoue avec la rentabilité

Oragroup renoue avec la rentabilité

Après une perte de 44,4 milliards en 2024, le groupe bancaire panafricain réalise un spectaculaire retournement grâce à une discipline opérationnelle renforcée et une maîtrise du risque accrue.

BB a un nouveau capitaine

BB a un nouveau capitaine

La Brasserie BB Lomé SA, filiale du groupe français Castel, a un nouveau directeur général. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.