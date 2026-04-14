Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

L'Afrique se serre les coudes face aux défis climatiques

La 18ème réunion bilan du Programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA) a débuté mardi à Lomé réunissant pour quatre jours les acteurs de huit pays membres : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Tchad et Togo.

Martin Drévon © republicoftogo.com

La 18ème réunion bilan du Programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA) a débuté mardi à Lomé réunissant pour quatre jours les acteurs de huit pays membres : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Tchad et Togo.

Derrière les discours d'ouverture, une réalité préoccupante s'impose. Le changement climatique frappe de plein fouet la production cotonnière : décalage des saisons des pluies, perturbation des calendriers de semis, recrudescence des ravageurs et dégradation de la fertilité des sols. Autant de maux qui érodent les rendements et, avec eux, les revenus de millions de producteurs africains.

Instituts de recherche, sociétés cotonnières et organisations de producteurs vont conjuguer leurs expertises pour faire le bilan de la campagne en cours et consolider les résultats des travaux de recherche menés tout au long de l'année. L'amélioration variétale et la gestion intégrée des ravageurs figureront parmi les chantiers prioritaires.

Pour le directeur général de la NSCT (Nouvelle Société Cotonnière du Togo), Martin Drévon, l'enjeu va bien au-delà des échanges techniques : il s'agit d'une "véritable opportunité stratégique" pour bâtir ensemble "une filière cotonnière africaine plus forte et plus compétitive".

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une quarantaine d'opérateurs économiques en mission en Chine

Une quarantaine d'opérateurs économiques en mission en Chine

Une délégation d'une quarantaine d'opérateurs économiques togolais est actuellement en mission dans la province chinoise de Hebei (Chine), jusqu'au 20 avril prochain, dans le cadre de la deuxième mission économique conjointe organisée avec l'Association Culture d'Entreprise de Hebei.

La stabilité macroéconomique tient bon

La stabilité macroéconomique tient bon

En mars 2026, le taux d'inflation s'est établi à 0,1 %, identique au mois de février, poursuivant une tendance baissière amorcée depuis décembre 2024 où il atteignait encore 2,9 %. Le pays reste ainsi bien en deçà du seuil de 3 % fixé par les critères de convergence de l'UEMOA.

Cap sur Washington

Cap sur Washington

Les Réunions de printemps du Fonds Monétaire International (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale se tiennent du 13 au 18 avril à Washington, réunissant les représentants de 191 pays membres ainsi que des milliers de décideurs politiques, de journalistes et de représentants de la société civile.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.