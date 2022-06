L'agence de crédit à l’export du Royaume-Uni aux petits soins pour le Togo

Louis Taylor, le directeur exécutif de UK Export Finance (UKEF), a déclaré lundi à Lomé que son organisation avait la capacité de mobiliser un milliard de dollars en faveur du Togo pour des projets de développement.

L’Agence pourrait financer des projets liés à l’énergie, à l’agriculture et aux transports.

UK Export Finance est l’agence de crédit à l’exportation du Royaume-Uni.

L’agence est en phase avec le plan stratégique et opérationnel du Département britannique du commerce International. UKEF est l'appellation commerciale du département de garantie des crédits à l'exportation.

Au cours des cinq dernières années, UKEF a financé des contrats d’exportation d’une valeur supérieure à 20 milliards de dollars dans plus de 50 pays et dans divers secteurs, dont la santé, l’ingénierie, l’aérospatiale, le pétrole et le gaz, le bâtiment et l’énergie.

UK Export Finance a été créé en 1919.

L'Agence accompagne les entreprises du Royaume-Uni qui souhaitent exporter des biens et des services à l’international, en fournissant des assurances, des garanties et des prêts.

UKEF a augmenté de manière significative son soutien pour les exportations à destination de l’Afrique subsaharienne.

En 2018, £600 M ont été engagés pour soutenir des projets en Afrique subsaharienne, contre £380 M l'année précédente, notamment au Ghana et en agola.

A noter que depuis samedi dernier, le Togo est membre du Commonwealth.