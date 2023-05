L'agriculture a besoin de financements

Le financement du secteur agricole est un vrai problème, a reconnu jeudi Kpowbié Tchasso Akaya, le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, lors d’une conférence à Lomé.

'A peine 0,5% des crédits sont accordés à l’agriculture’, a-t-il indiqué. Trop fable pour assurer son développement

Les banques sont toujours très frileuses et préfèrent prêter à des activités jugées plus porteuses et rémunératrices.

Les établissements financiers espèrent un retour rapide sur investissement et il est vrai que l’agriculture n’offre pas ces conditions pour le moment.

Il faut donc innover et trouver de nouveaux mécanismes de financement.

C’est d’autant plus urgent que la priorité des autorités est de favoriser l’éclosion d’une industrie de transformation agricole.

Un dispositif existe déjà, le MIFA.

12,5 milliards de Fcfa ont été décaissés de 2018 à 2022 par des banques partenaires au profit d’agriculteurs via le Mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques.

Le MIFA a été privatisé. Si 43,5% du capital reste public, le reste est désormais détenu par le PIA et Arise (Propriétaire de la société de coton et de la plateforme industrielle d’Adétikopé).