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L'agroécologie cherche sa voie

Du 7 au 9 avril à Lomé, le Togo accueillera la première édition du Forum national sur l'agroécologie et l'agriculture biologique (FNAAB).

Kodjo Sélom Combey © republicoftogo.com

Du 7 au 9 avril à Lomé, le Togo accueillera la première édition du Forum national sur l'agroécologie et l'agriculture biologique (FNAAB).

L'urgence est réelle. Les exportations biologiques togolaises vers l'Union européenne ont chuté de de plus de 15% entre 2023 et 2024.

Inquiétant d’autant que le marché mondial du secteur dépasse 130 milliards de dollars et continue de croître.

« Nous avons un problème de structuration du système, pas un problème de potentiel », tranche Kodjo Sélom Combey, président du comité d'organisation. « Le Togo ne manque pas d'opportunités ; il doit mieux s'organiser pour les saisir. »

Le forum articulera ses travaux autour de quatre axes : structuration des filières, dialogue politique, mobilisation des investissements et accès aux marchés.

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