L’État au chevet des commerçants de Kégué et d’Agoè

Un an après les incendies ayant ravagé les marchés de Kégué (septembre 2024) et d'Agoè-Assiyéyé (décembre 2023), les pouvoirs publics ont mobilisé des ressources importantes pour soutenir les sinistrés. 

Des milliards pour rebondir après l'incendie des deux marchés © republicoftogo.com

Une série de mesures sociales et financières a été mise en place pour atténuer l'impact de ces drames économiques.

Selon les chiffres publiés samedi par le ministère du Développement à la base, entre août 2024 et août 2025, 38 524 crédits à taux préférentiels ont été accordés, représentant un montant total de 3,2 milliards de Fcfa.

Ces appuis ont permis aux victimes de relancer des activités génératrices de revenus, en attendant la reconstruction complète des infrastructures.

À ces crédits s’ajoutent 1 097 indemnisations sous forme de crédits, d’un montant global de 212,8 millions, ainsi que 857,5 millions versés en appui direct aux très petites et moyennes entreprises (TPME) impactées.

Ce dispositif d'urgence, fruit d'une collaboration étroite entre le gouvernement et les institutions financières nationales, s'inscrit dans une logique de relance rapide de l’économie et de soutien au secteur informel, moteur essentiel de la croissance au Togo.

Au-delà de l’aide financière, les autorités affichent une volonté claire : ne laisser aucun commerçant au bord du chemin. Les actions posées traduisent à la fois une solidarité active et une responsabilité économique, face à un secteur informel particulièrement vulnérable aux chocs.

